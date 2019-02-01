Плановые отключения в Мурманске на 4 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 4 февраля до 16.00 5 февраля – просп.Кольский, 62, 66, 68;

с 9.00 4 февраля до 17.00 6 февраля – просп.Кольский, 218, 220, 222; ул. Героев Рыбачьего, 73, 75.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.