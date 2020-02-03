Мурманская область. Арктика03.02.20 17:54
Плановые отключения в Мурманске на 4 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 11.00 3 февраля до выполнения работ 4 февраля – ул. Привокзальная, 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.59 – ул. Павлика Морозова, 5 корп. 2, 5 корп. 3; ул. Свердлова, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 14 корп. 3.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 – просп. Кольский, 202; ул. Свердлова, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 48, 50, 54.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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