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Мурманская область. Арктика03.07.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 4 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 июля.

Остановка котельных:

с 8 часов 27 июня до 24 часов 10 июля – полная остановка Южной котельной (ПАО «МТЭЦ»)  – 564 дома;

c 8 часов 4 июля до 24 часов 17 июля – остановка котельной «Сверная» – 492 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 4 июля до 17 часов 7 июля – ул. Карла Либкнехта, 27; ул. Октябрьская, 26;

9.00 – 20.00 - ул. Александра Невского, 4, 5, 55; Нижнеростинское шоссе, 1, 6, 28, 30, 39; переулок Портовый, 2; ул. Шмидта, 2, 4, 6, 8.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 3, 3а, 4, 5, 6, 7;

9.00 – 17.00 - ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 (корп. 1, 2 и 3); просп. Кирова, 31, 31а.

От холодного водоснабжения:

с 8 чаосов 30 минут 3 июля до 16 часов 7 июля –  ул. Новосельская, 19.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Новосельская, 22, 24, 26, 26а, 28, 29, 29а, 30, 32, 38, 40.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

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