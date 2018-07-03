Плановые отключения в Мурманске на 4 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 июля.

Опрессовка тепловых сетей:

c 8 часов 25 июня до 24 часов 8 июля - остановка отельной п.Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома (ул. Смирнова,16, 20 и 22);

c 8 часов 25 июня до 24 часов 8 июля - остановка котельной п.Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25);

c 8 часов 26 июня до 24 часов 9 июля - остановка от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 564 дома;

с 8.00 3 июля до 24.00 16 июля - остановка от Северной котельной - 492 дома.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 2 июля до 16.00 4 июля - ул. Ломоносова, 3, 5;

с 8.30 — 16.00 - ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20; ул. Декабристов, 4/22; ул. Максима Горького, 17/14, 15; ул. Новосельская, 4; ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4; ул. Халтурина, 11, 16, 7, 9.

От горячего и холодного водоснабжения:

с 8.30 — 23.00 - ул. Книповича, 3/6, 5.

От газоснабжения:

с 9.30 — 16.00 - ул. Новое Плато, 6; ул. Инженерная, 2;

с 10.00 — 16.00 - просп. Героев-североморцев, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.