Плановые отключения в Мурманске на 4 июля

Мария Прямая линия помогает решить вопросы, на которые не обращали внимания местные чиновники. А к кому надо обратиться, чтоб, наконец, услышали и решили проблему с бесконечным ростом цен? Ни к кому. Пра Комментарий к новости: Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин

Иван Чернов И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро. Комментарий к новости: Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры