Плановые отключения в Мурманске на 4 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 июня.

Проведение опрессовок отменяется:

ПАО «Мурманская ТЭЦ» сообщает, что опрессовка (гидравлические испытания) тепловой сети от Центральной котельной (МТЭЦ) с 8.00 4 июня до 24.00 9 июня отменяется. О сроках проведения опрессовки будет сообщено дополнительно. ​

АО «МЭС» сообщает, что опрессовка (гидравлические испытания) тепловой сети от ЦТП «Больничный городок», назначенная на 5 июня, отменяется в связи с низкой температурой наружного воздуха. О сроках проведения опрессовки будет сообщено дополнительно.

АО «МЭС» сообщает, что опрессовка (гидравлические испытания) тепловой сети от ЦТП «Новое Плато», назначенная на 5 июня, отменяется в связи с низкой температурой наружного воздуха. О сроках проведения опрессовки будет сообщено дополнительно.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8.00 4 июня до 24.00 7 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от Северной котельной — 492 дома; ​

с 8.00 4 июня до 24.00 9 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от ЦТП «Шевченко» — 13 домов; ​

с 8.00 4 июня до 24.00 9 июня - опрессовка тепловых после окончания отопительного сезона от ЦТП «Бондарная» — 27 домов; ​

с 8.00 4 июня до 24.00 9 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от ЦТП «Прибрежная» — 9 домов; ​

с 8.00 4 июня до 24.00 6 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от ТЦ «Росляково-1» — 67 домов. ​

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 — 13.00 - пр-т. Кольский, 150 корп. 1, 150 корп. 2; ул. Беринга, 2, 4, 6, 8, 10.​

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.