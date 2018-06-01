Плановые отключения в Мурманске на 4 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 июня.
Проведение опрессовок отменяется:
ПАО «Мурманская ТЭЦ» сообщает, что опрессовка (гидравлические испытания) тепловой сети от Центральной котельной (МТЭЦ) с 8.00 4 июня до 24.00 9 июня отменяется. О сроках проведения опрессовки будет сообщено дополнительно.
АО «МЭС» сообщает, что опрессовка (гидравлические испытания) тепловой сети от ЦТП «Больничный городок», назначенная на 5 июня, отменяется в связи с низкой температурой наружного воздуха. О сроках проведения опрессовки будет сообщено дополнительно.
АО «МЭС» сообщает, что опрессовка (гидравлические испытания) тепловой сети от ЦТП «Новое Плато», назначенная на 5 июня, отменяется в связи с низкой температурой наружного воздуха. О сроках проведения опрессовки будет сообщено дополнительно.
Опрессовка тепловых сетей:
с 8.00 4 июня до 24.00 7 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от Северной котельной — 492 дома;
с 8.00 4 июня до 24.00 9 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от ЦТП «Шевченко» — 13 домов;
с 8.00 4 июня до 24.00 9 июня - опрессовка тепловых после окончания отопительного сезона от ЦТП «Бондарная» — 27 домов;
с 8.00 4 июня до 24.00 9 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от ЦТП «Прибрежная» — 9 домов;
с 8.00 4 июня до 24.00 6 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от ТЦ «Росляково-1» — 67 домов.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 — 13.00 - пр-т. Кольский, 150 корп. 1, 150 корп. 2; ул. Беринга, 2, 4, 6, 8, 10.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.