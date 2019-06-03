Плановые отключения в Мурманске на 4 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 июня.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 14.00 - пр-д. Молодёжный, 10; ул. Бабикова, 8; ул. Зои Космодемьянской, 22, 24; ул. Ломоносова, 21/10; ул. Халтурина, 7; ул. Шевченко, 15.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Героев Рыбачьего, 37.
От газоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Молодёжная (мкр.Росляково), 12;
9.30 – 16.00 - ул. Ломоносова, 2; ул. Новое Плато, 1; ул. Инженерная, 1.
От электроснабжения:
9.30 – 14.30 - ул. Генерала Фролова, 11, 11а, 11б, 15/55; ул. Павлова, 57.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.