Плановые отключения в Мурманске на 4 марта

Бывалый Господин Сысоев сразу бы и сказал, что реформа ЖКХ провалилась. Вы, как представитель горвласти, сбросили с себя ответственность за содержание МКД, прилегающих тротуаров и дворов!!! А теперь хвастаете Комментарий к новости: Снег во дворах, руководители управляющих компаний – в зале заседаний

Д.О. Вернер Какая активная жизненная позиция! И как с таким председателем - ученые и педагоги беспрекословно одобряли политику Единой России по пенсионной реформе? Комментарий к новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Пенсионные страдания, или Почему профсоюзы хотят повернуть реформу вспять