Плановые отключения в Мурманске на 4 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 мая.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 14.00 – просп. Кольский, 108 корп. 2, 108 корп. 3; ул. Бабикова, 12; ул. Героев Рыбачьего, 13 ул. Зелёная, 82; ул. Капитана Орликовой, 45; ул. Крупской, 30;
9.00 – 18.00 - ул. Загородная, 18, 28; ул. Туристов, 45, 47, 49, 51 ул. Челюскинцев, 32, 34.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 – просп.Ленина, 17.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 14.00 - ул. Карла Либкнехта, 8; просп. Ленина, 101, 102, 104; ул. Папанина, 22.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 -ул. Олега Кошевого, 16 корп.1, 18; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13; просп. Ленина, 96, 98; ул. Книповича, 51, 53; ул. Дежнева, 16, 18, 20; ул. Калинина, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 27; ул. Шестой Комсомольской Батареи, 11, 13.
От электроснабжения:
10.00 – 14.00 - ул. Фрунзе, 22 корп. 1;
10.00 – 17.30 – просп. Ленина, 70.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.