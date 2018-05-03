ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Волонтёры Победы оказывают помощь ветеранам и хранят память о Великой Отечественной войнеБЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: Флотская столица готовится к параду Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.05.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 4 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 мая.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 – 14.00 – просп. Кольский, 108 корп. 2, 108 корп. 3; ул. Бабикова, 12; ул. Героев Рыбачьего, 13 ул. Зелёная, 82; ул. Капитана Орликовой, 45; ул. Крупской, 30;

9.00 – 18.00 - ул. Загородная, 18, 28; ул. Туристов, 45, 47, 49, 51 ул. Челюскинцев, 32, 34.

От холодного и горячего  водоснабжения:

9.00 – 15.00 – просп.Ленина, 17.

От холодного водоснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Карла Либкнехта, 8; просп. Ленина, 101, 102, 104; ул. Папанина, 22.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 -ул. Олега Кошевого, 16 корп.1, 18; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13; просп. Ленина, 96, 98; ул. Книповича, 51, 53; ул. Дежнева, 16, 18, 20; ул. Калинина, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 27; ул. Шестой Комсомольской Батареи, 11, 13.

От электроснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Фрунзе, 22 корп. 1;

10.00 – 17.30 – просп. Ленина, 70.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 79 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Любовь
03.05.18 11:46
Не понимаю почему везде пишут , что минималка 25675. На самом деле 24558,60 руб. Северный коэффициент 40 процентов. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 сентября 2016 года N 472-ПП
Комментарий к новости:С 1 мая МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом
Юляша Б. из Простоквашино.
02.05.18 17:14
А каков учебный план данного ОУ? Сколько учебных часов отведено на изучение профильных дисциплин? Стоит ждать ответ?
Комментарий к новости:Кадетская школа Мурманска открывает двери
Евгений
01.05.18 01:13
Спасибо огромное за поздравления... Спасибо, друзья!!! Я сделал то, что сделал бы каждый из нас... Я так считаю...
Комментарий к новости:«Донор года» - Евгений Моисеев за 12 лет донорского стажа имеет 81 донацию крови и её компонентов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:00«Я вернусь». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика