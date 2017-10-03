Плановые отключения в Мурманске на 4 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 - 17.00 - ул. Книповича, 42, 44, 44 корп. 1; ул. Новое Плато, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 - 17.00 - ул. Карла Маркса, 36, 38.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 24.00 - ул. Домостроительная, 11; ул. Свердлова, 25, 27, 29.
От газоснабжения:
9.30 - 16.00 - ул. Генерала Фролова, 3, 4/6; ул. Чумбарова-Лучинского, 10, 16;
10.00 - 17.00 - ул. Книповича, 39; ул. Самойловой, 9.
От электроснабжения:
11.00 - 14.00 - ул. Капитана Копытова, 37.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.