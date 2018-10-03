Плановые отключения в Мурманске на 4 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 – просп. Ленина, 71; ул. Профсоюзов, 11; ул. Пушкинская, 8, 10, 12, 14;
с 9.00 4 октября до выполнения – ул. Космомольская, 10.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 20.00 - пр-д. Молодёжный, 1.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бондарная, 28, 32, 34; ул. Ломоносова, 14; ул. Полярные Зори, 23, 27 корп. 2; ул. Гаджиева, 5, 7; ул. Чумбарова-Лучинского, 12;
10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 10.
От электроснабжения:
9.00 – 18.00 - ул. Халатина, 12.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.