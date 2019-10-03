Плановые отключения в Мурманске на 4 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 октября.
От горячего водоснабжения:
с 13.50 25 сентября до выполнения работ 25 октября - ул. Сафонова, 47;
с 9.00 2 октября до 16.00 4 октября - просп. Кольский, 67, 69, 102.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Крупской, 36, 38.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 18.00 - ул. Шевченко, 11, 11а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 19, 21/10; ул. Полярные Зори, 25 корп. 1; ул. Гаджиева, 6; ул. Александрова, 2, 6;
10.00 – 15.00 - ул. Свердлова, 8 корп. 1.
От электроснабжения:
с 11.00 4 октября до выполнения работ, ул. Адмирала Ушакова, 16/20;
9.00 – 10.00 - ул. Героев Рыбачьего, 67;
10.00 – 11.00 - ул. Книповича, 52;
14.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 31 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.