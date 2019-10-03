Плановые отключения в Мурманске на 4 октября

Ананьина Людмила, 63 года, мурманчанка, работник Комитета по образованию. Михаил, за помощью и поддержкой Вам следует обратиться к заместителю Председателя Совета депутатов, патриоту города-героя Мурманска, Белошееву М. В. Он поможет, но и себя, конечно, не забудет. Он гото Комментарий к новости: Посетители и владельцы бани «Громада» переживают за будущее предприятия

Михаил Сысоев и ЕР в его лице показала своё отношение к мурманчанам первомайского района и всего города,закрыв баню №5.Неприкрытый и наглый захват здания под лживыми предлогами о фундаменте и фасаде выявил с Комментарий к новости: Посетители и владельцы бани «Громада» переживают за будущее предприятия