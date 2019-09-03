Плановые отключения в Мурманске на 4 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 4 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 10.30 29 августа до выполнения работ 4 сентячбря - ул. Самойловой, 16; ул. Комсомольская, 6;

с 27 августа до выполнения работ 17 сентября - пр-д. Северный, 5, 7.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 –17.00 - Кольский проспект, 4, 6; просп. Кирова, 49, 51.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - Кольский просп., 38; ул. Новое Плато, 12; ул. Аскольдовцев, 5;

10.00 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 11.

От электроснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Александрова, 2;

11.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.