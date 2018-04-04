Мурманская область. Арктика04.04.18 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 5 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 апреля.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Старостина, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 29, 30; ул. Книповича, 38, 40; ул. Александрова, 10, 18; ул. Гагарина, 45, 47 корп. 1; ул. Володарского, 10; ул. Подстаницкого, 18.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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