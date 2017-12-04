Мурманская область. Арктика04.12.17 17:49
Плановые отключения в Мурманске на 5 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 декабря.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 - 18.00 - ул. Зеленая, 78, 80, 82;
9.00 - 17.00 - ул. Нахимова, 18; ул. Адмирала Лобова, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 45, 47а, 49/17; ул. Торцева, 11, 15.
От газоснабжения:
9.30 - 16.30 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 1, 9 корп. 2; ул. Ломоносова, 1/13; ул. Александрова, 30 корп. 1, 30 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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