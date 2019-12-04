Плановые отключения в Мурманске на 5 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 декабря.

От горячего водоснабжения теплоснабжения:

9.15 – 16.30 - просп. Кольский, 114, 114а, 114 корп. 1, 128, 130.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 4 декабря до 16.00 5 декабря - ул. Крупской, 18, 20, 36, 38;

с 9.00 4 декабря до 16.00 6 декабря - ул. Героев Рыбачьего, 40, 42, 44.

От холодного и горячего водоснабжения:

8.30 – 23.00 – Театральный бульвар, 8.

От холодного водоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Генерала Фролова, 8/80, 9.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 30, 31; ул. Полярные Зори, 33 корп. 3; просп.. Героев-североморцев, 27; ул. Гагарина, 1; ул. Александра Невского, 79; ул. Адмирала Ушакова, 16/20.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Прибрежная, 25.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.