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Мурманская область. Арктика04.02.20 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 5 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 3 февраля до выполнения работ 5 февраля - ул. Зелёная (мкр. Рослякого), 12;

с 9.00 4 февраля  до 16.00 6 февраля -  ул. Героев Рыбачьего, 17.

От холодного  водоснабжения:

8.30 – 17.00 - просп. Героев-североморцев, 13.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 206; просп. Ленина, 18, 20, 29, 31; ул. Свердлова, 2 корп. 5, 56, 70;

10.00 – 16.00 - ул. Декабристов, 12.

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Подстаницкого, 4;

13.00 – 17.00 - ул. Челюскинцев, 21в.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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