Плановые отключения в Мурманске на 5 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 10.00 3 февраля до выполнения работ 5 февраля - ул. Зелёная (мкр. Рослякого), 12;
с 9.00 4 февраля до 16.00 6 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 17.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 17.00 - просп. Героев-североморцев, 13.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 206; просп. Ленина, 18, 20, 29, 31; ул. Свердлова, 2 корп. 5, 56, 70;
10.00 – 16.00 - ул. Декабристов, 12.
От электроснабжения:
9.00 – 13.00 - ул. Подстаницкого, 4;
13.00 – 17.00 - ул. Челюскинцев, 21в.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.