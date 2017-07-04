Плановые отключения в Мурманске на 5 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 июля.

Остановка котельных:

с 8 часов 27 июня до 24 часов 10 июля – полная остановка Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома;

с 8 часов 4 июля до 24 часов 17 июля – остановка котельной «Сверная» – 492 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 4 июля до 17 часов 7 июля – ул. Карла Либкнехта, 27; ул. Октябрьская, 26.

От холодного и горячего водоснабжения:

8.30 – 15.00 - ул. Папанина, 3, 3 (корп. 1); Северный проезд, 1, 3.

От холодного водоснабжения:

с 8 часов 30 минут 3 июля до 16 часов 7 июля - ул. Новосельская, 19;

9.00 – 23.59 - ул. Александра Невского, 2, 4, 5, 55; Нижнеростинское шоссе, 1, 6, 28, 30, 39, 77; переулок Портовый, 2;

9.00 – до окончания работ - просп. Ленина, 97.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Гвардейская, 13; просп.Кольский, 58, 62.

От электроснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Морская, 5, 7;

12.00 – 14.00 - просп. Кирова, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.