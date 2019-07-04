Плановые отключения в Мурманске на 5 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 июля.
Остановка котельных:
с 8.00 25 июня до 24.00 8 июля - остановка от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 564 дома;
с 0.00 2 июля до 24.00 15 июля - остановка от Северной котельной (АО «МЭС») – 492 дома.
От горячего водоснабжения:
с 00.30 2 июля до выполнения работ 5 июля - ул. Полярные Зори, 17 корп. 3;
10.00 – 17.00 - ул. Подгорная, 16, 22, 54, 56, 64, 72 80; ул. Пригородная, 1, 17а, 18, 43, 45; ул. Фестивальная, 7, 9, 24, 30;
с 11.00 4 июля до выполнения работ 5 июля - пер. Охотничий, 13;
с 9.00 4 июля до выполнения работ - ул. Капитана Маклакова, 29;
с 12.00 4 июля до выполнения работ - ул. Дежнева, 14, 16, 18, 20;
с 9.00 1 июля до 17.00 8 июля – просп. Ленина, 96, 98, 100; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 11а, 15, 15а, 19/15; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 14, 16, 18/13;
с 12.00 2 июля до выполнения работ 12 июля - пр-д. Капитана Тарана, 20.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Крупской, 18, 20.
От газоснабжения:
9.00 – 15.00 - ш. Североморское (мкр.Росляково), 2;
9.30 – 16.00 - ул. Новое Плато, 7; ул. Свердлова, 14 корп. 1;
10.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 24.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.