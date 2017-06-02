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Мурманская область. Арктика02.06.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 5 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 июня.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 20.00 - ул. Радищева, 10, 12, 14, 14 (корп. 1), 16, 18, 22, 26, 8;

9.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 2 (корп. 3,4,6).

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 25 (корп. 1).

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Профессора Сомова, 11.

От газоснабжения:

9.30 – 14.00 - ул. ул. Куйбышева, 2, 3, 4, 5, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

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