Плановые отключения в Мурманске на 5 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 июня.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 12.00 - просп. Кольский, 161, 163; ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 28, 32, 34; ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24;

9.00 – 14.00 - просп. Кольский, 24, 172; ул. Капитана Орликовой, 3; ул. Полярный Круг, 10, 11, 12; ул. Шабалина, 21.

8.30 – 16.00 - ул. Шевченко, 6, 7, 7а, 7б, 8, 10, 11, 11а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 24, 26, 28.

От холодного водоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Фестивальная, 9, 12, 21, 25; ул. Подгорная, 54.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 2; ул. Капитана Копытова, 43.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Миронова, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.