Главная площадь Мурманска засияла мыльными пузырямиСистема среднего профессионального и высшего образования скатилась в «демографическую яму»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.06.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 5 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 июня.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 – 12.00  - просп. Кольский, 161, 163;  ул. Бондарная, 7а, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 28, 32, 34;  ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24;

9.00 – 14.00  - просп. Кольский, 24, 172;  ул. Капитана Орликовой, 3;  ул. Полярный Круг, 10, 11, 12;  ул. Шабалина, 21.

8.30 – 16.00 - ул. Шевченко, 6, 7, 7а, 7б, 8, 10, 11, 11а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 24, 26, 28.

От холодного  водоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Фестивальная, 9, 12, 21, 25;  ул. Подгорная, 54.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 -  ул. Ломоносова, 2;  ул. Капитана Копытова, 43.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00  - ул. Миронова, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЛатаем «кафтан», а «дыр» всё больше
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 326 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

MotoRin
04.06.18 07:10
Арктюшечку поздравляю с десяточкой! Молодцы!
Комментарий к новости:«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей
Валентина Мартынова
03.06.18 09:39
Вот Вы пишите, по любому поводу обращайтесь в ЖИ. У ЖИ нет вообще никаких прав. Пишу жалобу, что многие услуги не выполнялись, подписываю всеми собственниками, прошу сделать перерасчет платы. ЖИ отпра
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Sergey Kysil
03.06.18 00:08
А сколько специалистов за 10 лет ушло из редакции? И почему?
Комментарий к новости:«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЛатаем «кафтан», а «дыр» всё больше-PRO ВалютуДоллар и евро потеряли почти по 28 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС выработала в мае 648,5 млн. кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыВерховный суд увеличил лимит SMS-общения коллекторов с должниками
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика