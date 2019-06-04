Плановые отключения в Мурманске на 5 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 июня.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 10.00 - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26;

9.00 – 14.00 - пр-д. Лыжный, 6; пр-д. Молодёжный, 11; ул. Бабикова, 9; ул. Капитана Пономарева, 8; ул. Шевченко, 11;

9.00 – 16.00 - ул. Хлобыстова, 26;

9.00 – 17.00 - пер. Охотничий, 23, 25.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 4 июня до 18.00 6 июня - ул. Капитана Маклакова, 26;

с 10.40 4 июня до 13.00 5 июня - ул. Гвардейская, 7;

с 13.20 4 июня до 11.00 5 июня - пер. Русанова, 3;

9.00 – 14.00 - ул. Скальная, 16, 18, 20, 22, 24.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Крупской, 22.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Сафонова, 43, 45, 47.

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Молодёжная (мкр. Росляково), 13;

9.30 – 16.00 - ул. Ломоносова, 3, 5;

10.00 – 16.00 - просп. Кольский, 24.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.