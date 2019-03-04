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Мурманская область. Арктика04.03.19 17:48

Плановые отключения в Мурманске на 5 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 марта.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 4 марта до 16.00 6 марта - просп. Кольский, 72, 76, 78, 86; пр-д. Ледокольный, 27, 31;

9.00 – 14.00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; ул. Мира, 27; ул. Скальная, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 15а; ул. Старостина, 45, 49.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 -  ул. Бабикова, 9, 10; ул. Книповича, 29, 33 корп. 1, 33 корп. 2; ул. Свердлова, 12 корп. 2, 12 корп. 3; ул. Хлобыстова, 39; просп. Героев-североморцев, 35;

10.00 – 16.00 - ул. Коминтерна, 15, 16.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Заречная, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 30, 31; ул. Новосельская, 26, 26а, 28, 30, 31а, 32, 34, 36, 38; ул. Песочная, 12, 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

 

 

Комментарии

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