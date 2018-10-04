Мурманская область. Арктика04.10.18 17:49
Плановые отключения в Мурманске на 5 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 октября.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Карла Либкнехта, 27а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 19, 21/10; ул. Полярные Зори, 25 корп. 1; ул. Халатина, 12, 20; ул. Гаджиева, 6;
10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Наталия
04.10.18 18:45
Для Юлии- это я Вам сочувствую, стоять на каблуках три часа не просто, Вам стоило их снять. Вы с собой на работу тапочки прихватите, потому что эти обыски- это только начало.
Юлия
04.10.18 16:47
Наталия, а Вас то чем "заколебало Норебо"? И где связь рыбопромышленников с Папой Римским? Я Вам сочувствую очень, видимо, новостей, ожидаемых Вами так и не случилось(((((
Виктор
04.10.18 16:42
Вообще, в чем смысл этих т***х передач от вашего Арктик ТВ? Разжалобить народ на уровне Мурманской деревни и напугать моряков, которые вообще не понимает что у господ происходит? Те кто давно "в теме"
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