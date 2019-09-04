Плановые отключения в Мурманске на 5 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 5 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 10.30 29 августа до выполнения работ 9 сентября - ул. Самойловой, 16; ул. Комсомольская, 6.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 46; ул. Новое Плато, 13; ул. Чумбарова-Лучинского, 13;

10.00 – 17.00 - ул. Гагарина, 9 корп. 5.

От электроснабжения:

10.00 – 14.00 - ул. Аскольдовцев, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.