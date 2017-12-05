Плановые отключения в Мурманске на 6 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 декабря.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 6 декабря до 16.00 8 декабря - ул. Бабикова, 2; ул. Шевченко, 1а, 6а;
9.00 - 17.00 - ул. Мира, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 8, 10, 12; ул. Старостина, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99.
От газоснабжения:
9.30 - 16.30 - просп. Кирова, 20, 20а.; пр-д. Флотский, 1, 3.
От электроснабжения:
11.00 - 14.00 - ул. Крупской, 30.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.