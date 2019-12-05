Плановые отключения в Мурманске на 6 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 декабря.

От горячего водоснабжения теплоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 31 корп. 1, 31 корп. 2; ул. Адмирала Ушакова, 1, 3, 5 корп. 1.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Скальная, 11а, 13а, 15а;

9.00 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 40, 41, 42.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 13.00 - пер. Русанова, 13.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 32, 33; ул. Трудовых Резервов, 8, 11; просп.. Героев-североморцев, 29; ул. Александра Невского, 80, 82;

10.00 – 15.00 - ул. Капитана Копытова, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.