Плановые отключения в Мурманске на 6 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 5 февраля до 17.00 7 февраля - просп. Кольский, 43, 86;

с 9.00 6 февраля до 16.00 8 февраля - просп Кольский, 103; ул. Баумана, 2.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.59 - ул. Старостина, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 63; ул. Мира, 2 корп. 1, 2 корп. 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 6, 7 корп. 2; просп. Ленина, 26; ул. Свердлова, 2 корп. 6, 6 корп. 1, 56, 70;

10.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 69/51.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.