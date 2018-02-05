Плановые отключения в Мурманске на 6 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 8.00 5 февраля до 17.00 7 февраля - просп. Кольский, 43, 86;
с 9.00 6 февраля до 16.00 8 февраля - просп Кольский, 103; ул. Баумана, 2.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.59 - ул. Старостина, 59 корп. 1, 59 корп. 2, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 63; ул. Мира, 2 корп. 1, 2 корп. 2.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 6, 7 корп. 2; просп. Ленина, 26; ул. Свердлова, 2 корп. 6, 6 корп. 1, 56, 70;
10.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 69/51.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.