Плановые отключения в Мурманске на 6 февраля

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Яна Добрый вечер, подскажите, купили квартиру в блочном доме( вторичка) начали делать ремонт и обнаружили множественные трещины как на несущих стенах, так и на остальных. Трещины расходятся, это ясно по т Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?