Плановые отключения в Мурманске на 6 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 5 февраля - до 16.00 6 февраля – просп.Кольский, 62, 66, 68;
с 9.00 5 февраля - до выполнения 6 февраля - ул. Полухина, 9, 11;
с 9.00 5 февраля - до 17.00 7 февраля – просп.Кольский, 218, 220, 222; ул. Героев Рыбачьего, 73, 75.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 11.00 - ул. Крупской, 18, 20;
9.00 – 17.00 – просп.Кирова, 33, 35, 37, 39;
10.00 – 12.00 - ул. Крупской, 22.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Сивко, 9 корп. 1, 9 корп. 2.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 6, 7 корп. 2; б-р. Театральный, 9; ул. Дзержинского, 3, 8; ул. Свердлова, 2 корп. 6, 6 корп. 1, 56, 70;
10.00 – 16.00 - ул. Халатина, 25.
От электроснабжения
11.00 – 15.00 - ул. Капитана Копытова, 31, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.