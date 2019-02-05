Началось общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в порядок распределения квот добычи крабовЗНАКИ: Не бойтесь перемен, если Вам их обещают звёзды – Сергей Згазинский
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.02.19 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 6 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 5 февраля -  до 16.00 6 февраля – просп.Кольский, 62, 66, 68;

с 9.00 5  февраля - до выполнения 6 февраля -  ул. Полухина, 9, 11;

с 9.00 5 февраля - до 17.00 7 февраля – просп.Кольский, 218, 220, 222; ул. Героев Рыбачьего, 73, 75.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 11.00 - ул. Крупской, 18, 20;

9.00 – 17.00 – просп.Кирова, 33, 35, 37, 39;

10.00 – 12.00 - ул. Крупской, 22.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Сивко, 9 корп. 1, 9 корп. 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 6, 7 корп. 2; б-р. Театральный, 9; ул. Дзержинского, 3, 8; ул. Свердлова, 2 корп. 6, 6 корп. 1, 56, 70;

10.00 – 16.00 - ул. Халатина, 25.

От электроснабжения

11.00 – 15.00 - ул. Капитана Копытова, 31, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Иван Сазонович
05.02.19 10:51
Думаю, что решение будет принято, но оно снова будет половинчатым, т.к. возникнет проблема осмотра счётчиков - люди не будут пускать работников УК в квартиры. Необходимо выносить стояки холодной и г
Комментарий к новости:Глава Росстандарта пообещал избавить россиян от «поверочного рабства»
Яна
04.02.19 21:14
Добрый вечер, подскажите, купили квартиру в блочном доме( вторичка) начали делать ремонт и обнаружили множественные трещины как на несущих стенах, так и на остальных. Трещины расходятся, это ясно по т
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Ирина
02.02.19 22:51
И никто даже не думает, что человека могли подставить? Что, мало недоброжелателей у отрядников в колонии??? Обидно, что вина человека еще не доказана, а уже всего обмазали в грязи. И СМИ рады старат
Комментарий к новости:Сотрудник исправительной колонии задержан по подозрению в получении взятки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в декабре цены на свежую белокочанную капусту подскочили на 88,1%-PRO ВалютуКурс евро снизился на 14 копеек, доллара – почти на 2 копейки-PRO ЭнергетикуНа очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области рассмотрели вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыНачалось общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в порядок распределения квот добычи крабов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
02.02.19: Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как Вы думаете, к чему это приведёт?Проголосовало: 138 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика