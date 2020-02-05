Плановые отключения в Мурманске на 6 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 февраля.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
11.00 – 17.00 - ул. Советская (жилой район Росляково), 1, 3, 9.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 4 февраля до 16.00 6 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 17;
с 9.00 5 февраля до 16.00 7 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 11, 12;
9.00 – 16.0 - ул. Фурманова, 10, 15;
9.00 – 17.00 - ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
ш. Верхнеростинское, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 17.00 - ул. Шмидта, 23/1, 29/2.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 6, 7 корп. 2; просп. Ленина, 24, 26; ул. Свердлова, 6 корп. 1, 6 корп. 3, 58, 72;
10.00 – 16.00 - ул. Гаджиева, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.