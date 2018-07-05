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Мурманская область. Арктика05.07.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 6 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 июля.

Опрессовка тепловых сетей:

c 8 часов 25 июня до 24 часов 8 июля - остановка  отельной п.Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома  (ул. Смирнова,16, 20 и 22);

c 8 часов 25 июня до 24 часов 8 июля - остановка котельной п.Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома  (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25);

c 8 часов 26 июня до 24 часов 9 июля  - остановка от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») -  564 дома;

с 8.00 3 июля до 24.00 16 июля - остановка от Северной котельной -  492 дома.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Анатолия Бредова, 14; ул. Новое Плато, 7; ул. Инженерная, 8.

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Генерала Фролова, 11б, 10, 12, 13, 13а, 14, 15/55, 18/53, 22, 24, 24а. 26, 8/80; ул. Павлова, 42/20, 40, 49, 51, 57, 59.

10.00 – 16.00 - ул. Александрова, 34 корп.1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

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