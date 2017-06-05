Плановые отключения в Мурманске на 6 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 июня.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Калинина, 44, 71; ул. Шестой комсомольской батареи, 45.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 5 июня до 17 часов 8 июня - ул. Полярные Зори, 25 (корп. 1).

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Молодёжная (Росляково), 10.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4, 23/5, 25, 27; ул. Мурманская, 56, 58; ул. Гончарова, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.