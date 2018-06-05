Плановые отключения в Мурманске на 6 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 июня.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 15.00 – просп. Кирова, 31, 31а; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3;
9.00 – 16.00 - пер. Арктический, 6, 10, 12, 14, 16; ул. Нахимова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Сафонова, 20/2, 22/33;
9.00 – 20.00 - ул. Сафонова, 19, 21.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Беринга, 14.
От газоснабжения:
8.30 – 16.00 - ул. Молодежная (п. Росляково), 11;
9.30 – 16.30 - ул. Новое Плато, 2;
10.00 – 16.00 - ул. Морская, 3.
От электроснабжения:
11:00 – 14:00 - ул. Капитана Копытова, 43.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.