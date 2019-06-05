Плановые отключения в Мурманске на 6 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 июня.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 17.00 - пер. Охотничий, 23, 25.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 4 июня до 18.00 6 июня - ул. Капитана Маклакова, 26;

с 9.00 6 июня до 16.00 10 июня - пр-д. Связи, 7;

с 12.40 5 июня до выполнения работ 6 июня - ул. Планерная, 3.

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Молодёжная (мкр. Росляково), 11.

От электроснабжения:

с 14.30 5 июня до выполнения работ 6 июня - ул. Рылеева, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.