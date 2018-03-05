Плановые отключения в Мурманске на 6 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 марта.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Приморская (Росляково), 7, 8 корп. 2, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21;
9.00 – 23.00 - ул. Александра Невского, 82.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Книповича, 29, 33 корп. 1, 33 корп. 2; ул. Свердлова, 12 корп. 3, 12 корп. 4; просп. Героев-североморцев, 37, 39;
10.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 9 корп. 3.
От электроснабжения:
9.00 – 12.00 – пер. Якорный, 8, 10, 12, 16; Ледокольный проезд, 29;
13.30 – 16.00 - переулок Якорный, 14;
14.00 – 15.00 - ул. Старостина, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.