Плановые отключения в Мурманске на 6 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 17.00 - просп. Героев-североморцев, 23/2, 25, 27, 29, 31; ул. Гагарина, 4, 5, 6, 8, 10, 13; ул. Павлика Морозова, 2/11.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 4 марта до 16.00 6 марта – просп. Кольский, 72, 76, 78, 86; проезд Ледокольный, 27, 31.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Сафонова, 5;
13.15 – 23.59 - просп. Героев-североморцев, 79.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 11, 12; ул. Гвардейская, 3, 7; ул. Свердлова, 12 (корп. 3, 4); просп. Героев-североморцев, 37, 39.
От электроснабжения:
13:30 – 15.30 - ул. Книповича, 40.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.