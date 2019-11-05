Плановые отключения в Мурманске на 6 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 11.00- ул. Зелёная, 37, 46.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 29 ноября до выполнения работ 6 ноября - ул. Ростинская, 1;
с 9.00 5 ноября до 17.00 7. Ноября - ул. Бабикова, 9, 11;
11.00 – 20.00 - ул. Генерала Фролова, 4/6, 5, 7, 7а, 8/80, 9а, 10, 12, 13; ул. Полухина, 4, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16б, 18, 20, 22.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 18.00 - ул. Старостина, 95, 97, 99.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Полярный Круг, 12; ул. Полярные Зори, 34, 38; просп. Героев-североморцев, 7 корп. 2; ул. Александра Невского, 91, 95;
10.00 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 21.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.