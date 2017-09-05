Мурманская область. Арктика05.09.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 6 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 сентября.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Крупской, 36, 38.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Мира, 12.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - просп. Ленина, 19, 21; ул. Аскольдовцев, 5.
От электроснабжения:
11.00 – 14.00 - ул. Шевченко, 16а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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