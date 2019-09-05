Плановые отключения в Мурманске на 6 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 3 сентября до выполнения работ 6 сентября - ул. Гагарина, 45;
с 9.00 4 сентября до выполнения работ 6 сентября - ул. Челюскинцев, 11;
с 9.00 6 сентября до выполнения работ – проезд Связи, 30, ул. Старостина, 11 (корп. 1и 2), 13 (корп.1 и 2);
с 10.30 29 августа до выполнения работ 9 сентября - ул. Самойловой, 16; ул. Комсомольская, 6.
От электроснабжения:
10.00 – 14.00 - ул. Аскольдовцев, 20.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.