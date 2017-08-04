Плановые отключения в Мурманске на 7 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 августа.

Остановка котельных:

с 8.00 25 июля до 24.00 7 августа - полная остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 332 дома;

с 8.00 26 июля до 24.00 8 августа - полная остановка котельной «мкр.Роста» - 114 домов;

с 8 часов 1 августа до 24 часов 31 августа – остановка Угольной котельной – (ул. Смирнова,16, 20, 22) – 3 дома.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.