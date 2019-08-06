Плановые отключения в Мурманске на 7 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 августа.

Остановка котельных:

с 8.00 23 июля до 24.00 12 августа – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 0.00 1 августа до 24.00 12 августа – остановка котельной «Роста» (АО «Мурманэнергосбыт») – 114 домов;

с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 7 августа до 18.00 8 августа - ул. Гвардейская, 21, 22, 24.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 17.00 – просп. Ленина 71, 75, 77, 90.

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Советская, 7 (мкр.Росляково).

9.30 – 16.30 - ул. Карла Маркса, 23/51; ул. Полярные Зори, 52; ул. Сполохи, 3, 5, 6; ул. Гвардейская, 23;

10.00 – 17.00 - ул. Гагарина, 8.

От электроснабжения:

14.00 – 16.00 - ул. Мира, 11, 13;

10.00 – 12.00 - ул. Мира, 15, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.