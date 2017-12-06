Мурманская область. Арктика06.12.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 7 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 декабря.
От горячего водоснабжения:
С 9.00 6 декабря до 16.00 8 декабря - ул. Бабикова, 2; ул. Шевченко, 1а, 6а.
От холодного водоснабжения:
8.30 — 18.00 - ул. Зелёная, 42.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - просп. Кирова, 53, 53а; ул. Александрова, 30 корп. 2.
От электроснабжения:
11.00 — 14.00 - ул. Капитана Орликовой, 33.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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