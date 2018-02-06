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Мурманская область. Арктика06.02.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 7 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 5 февраля  до 17.00 7 февраля  - просп. Кольский, 43, 86;

с 9.00 6 февраля  до 16.00 8 февраля  - просп. Кольский, 103; ул. Баумана, 2.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 – 23.00 -  просп. Кольский, 36.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - просп. Героев-североморцев, 70, 72.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Свердлова, 6 корп. 3, 8 корп. 1, 58, 72; ул. Дзержинского, 3, 8; б-р. Театральный, 9; просп. Ленина, 50; ул. Чапаева, 10; ул. Фурманова, 15; ул. Куйбышева, 1а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

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