Плановые отключения в Мурманске на 7 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 5 февраля - до 17.00 7 февраля – просп.Кольский, 218, 220, 222; ул. Героев Рыбачьего, 73, 75;
с 9.00 6 февраля до 16.00 7 февраля - просп. Кольский, 80.
От холодного и горячего водоснабжения:
с 9.00 7 февраля до выполнения - ул. Капитана Копытова, 4, 7;
10.00 – 12.00 - ул. Крупской, 30.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Куйбышева, 1а; ул. Фурманова, 15; ул. Чапаева, 10; просп. Ленина, 24, 26; ул. Свердлова, 6 корп. 3, 8 корп. 1, 58, 72;
10.00 – 16.00 - ул. Нахимова, 17; ул. Адмирала Лобова, 48.
От электроснабжения:
11.00 – 15.00 - ул. Капитана Копытова, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.