Плановые отключения в Мурманске на 7 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 июня.

От горячего водоснабжения:

с 9 часов 5 июня до 17 часов 8 июня - ул. Полярные Зори, 25 (корп. 1);

с 9 часов 7 июня до 16 часов 8 июня - ул. Полярный Круг, 10, 11.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Ломоносова, 3; ул. Халатина, 14.

От электроснабжения:

12.00 – 16.00 - переулок Охотничий, 12;

11.00 – 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 13.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.