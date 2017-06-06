Мурманская область. Арктика06.06.17 17:54
Плановые отключения в Мурманске на 7 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 июня.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 5 июня до 17 часов 8 июня - ул. Полярные Зори, 25 (корп. 1);
с 9 часов 7 июня до 16 часов 8 июня - ул. Полярный Круг, 10, 11.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Ломоносова, 3; ул. Халатина, 14.
От электроснабжения:
12.00 – 16.00 - переулок Охотничий, 12;
11.00 – 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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