Плановые отключения в Мурманске на 7 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 6 июня.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 17.00 - ул. Сафонова, 19, 21.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Скальная, 33, 37.
От холодного и горячего водоснабжения:
11.00 – 23.59 - просп. Ленина, 45.
От газоснабжения:
8.30 – 16.00 - ул. Молодёжная (п. Росляково), 11;
9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 3; ул. Сафонова, 20/2;
10.00 – 16.00 - ул. Советская, 21.
От электроснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Капитана Тарана, 9; ул. Полярные Зори, 30;
11.00 – 13.00 – просп. Кольский, 76.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.