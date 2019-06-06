Плановые отключения в Мурманске на 7 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 июня.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 6 июня до 16.00 10 июня – проезд Связи, 7;
с 12.00 6 июня до выполнения работ 7 июня – просп.Кольский, 86.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Сафонова, 43, 45, 47.
От газоснабжения:
9.00 – 17.00 -ул. Молодежная (мкр. Росляково), 11;
9.30 – 16.00 - ул. Новое Плато, 2а; ул. Халатина, 16;
10.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 33.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.