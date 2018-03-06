Плановые отключения в Мурманске на 7 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 марта.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 - Верхнеростинское шоссе, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.00 - ул. Радищева, 12, 14, 18, 20, 22.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 11, 12; ул. Гвардейская, 3, 7; ул. Свердлова, 16/9; ул. Гагарина, 4; просп. Героев-североморцев, 66/19;
10.00 – 16.00 - ул. Александра Невского, 97/60.
От электроснабжения:
11.00 – 15.00 - ул. Серафимовича, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.