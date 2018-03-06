Плановые отключения в Мурманске на 7 марта

Нина З. Странный человечек: получал два высших образования и работал не по профилю - не есть хорошо, да и послужной список какой-то далёкий от конкретных дел. Очередной чиновник... Комментарий к новости: Валерий Федько назначен руководителем аппарата правительства Мурманской области

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