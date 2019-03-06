Плановые отключения в Мурманске на 7 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 6 марта до 16 часов 7 марта - ул. Беринга, 1.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 11.00- ул. Крупской, 1, 3, 5; ул. Героев Рыбачьего, 47;
9.00 – 16.00 - ул. Старостина, 29;
9.00 – 17.00 - ул. Сивко, 3; ул. Ростинская, 4;
8.30 – 23.00 - ул. Старостина, 59 корп. 2, 61 корп. 1, 63.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 14, 15; ул. Гвардейская, 9; ул. Свердлова, 16/9; ул. Гагарина, 4; просп. Героев-североморцев, 66/19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.