Плановые отключения в Мурманске на 7 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 мая.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 — 14.00 – просп. Кирова, 23 просп. Кольский, 78, 86; ул. Героев Рыбачьего, 11, 12; ул. Капитана Копытова, 33; ул. Капитана Орликовой, 44; ул. Крупской, 36;
9.00 — 16.00 - ул. Нахимова, 24; ул. Сафонова, 24/26, 26.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 7 мая до 16.00 8 мая - ул. Ломоносова, 7 корп. 1.
От газоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 24; ул. Бондарная, 28.
От электроснабжения:
10.00 — 17.30 – просп. Ленина, 70.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.