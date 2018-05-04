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Мурманская область. Арктика04.05.18 18:02

Плановые отключения в Мурманске на 7 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 7 мая.

От горячего  водоснабжения и отопления:

9.00 — 14.00 – просп. Кирова, 23 просп. Кольский, 78, 86; ул. Героев Рыбачьего, 11, 12; ул. Капитана Копытова, 33; ул. Капитана Орликовой, 44; ул. Крупской, 36;

9.00 — 16.00 -  ул. Нахимова, 24; ул. Сафонова, 24/26, 26.

От горячего водоснабжения:

с  9.00 7 мая  до 16.00 8 мая -  ул. Ломоносова, 7 корп. 1.

От газоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Капитана Копытова, 24; ул. Бондарная, 28.

От электроснабжения:

10.00 — 17.30 – просп. Ленина, 70.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

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